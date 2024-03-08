“كهربا”: لا أحصي بطولاتي مع الأهلي

أعرب اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا” نجم الأهلي المصري عن سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بكأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك 2-0 في المباراة التي جرت بينهما، الجمعة، على ملعب الأول بارك في الرياض.
وقال كهربا في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لعبنا مباراة كبيرة واللاعبون قدموا أداء قويًا وكانوا على قدر المسؤولية لا سيما إمام عاشور”.
وعن تتويجه مع النادي الأهلي ببطولة جديدة تضاف إلى قائمة بطولاته مع الفريق قال كهربا: “مابعدش البطولات مع الأهلي ولما ينتهي مشواري في الملاعب سأبدأ في حصر بطولاتي مع الفريق”
وعن انتهاء أزمته أخيرًا بشأن الغرامة المستحقة للزمالك، قال كهربا إنه منذ الأزمة وهو ينجح في الفصل بينها وبين أدائه في الملعب.
وتطرق كهربا للحديث عن بعض الشائعات الأخيرة بشأن تدهور علاقته مع المدير الفني، حيث انتقد كهربا أداء بعض الإعلاميين الرياضيين في مصر و”ضيوفهم” على إطلاق شائعات وأخبار كاذبة. وفق “سبورت 24”.
وقال كهربا إن هناك إعلاميين يبنون برامجهم على اسم “كهربا” وهو ما ساهم في خروج عدد من الشائعات عنه، مكذبًا إياها جملة وتفصيلًا.