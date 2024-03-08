“مورينيو”: الأهلي فاز بـ “الشخصية”

قال أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو: إن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لم تشهد مجازفة من الفريقين نحو الفوز، لافتًا إلى أنه لم يلفت نظره أي لاعب في الفريقين طوال المباراة.
وتوج الأهلي بطلًا لكأس مصر بعد فوزه على الزمالك 2-0 في المباراة التاريخية التي جرت بينهما الجمعة، على ملعب الأول بارك بالرياض في أول نسخة من البطولة تقام خارج الأراضي المصرية.
ولفت مورينيو في تحليله بعد المباراة إلى أن الزمالك لا يستحق الخسارة وكان أفضل في أغلب أوقات المباراة، وعلى اللاعبين أن يفخروا بما قدموه.
وأضاف أن الأهلي فاز بـ “شخصيته” وتمسك باللعب حتى آخِر دقيقة، لافتًا إلى أن مجريات المباراة كانت تشير إلى اتجاهها إلى وقت إضافي أو ركلات ترجيح. وفق “سبورت 24”.
وعن اللاعب الذي لفت نظره من الفريقين خلال اللقاء قال مورينيو إن الفريقين قدما مباراة متساوية في الكثير من الأمور ولم يخطف أي لاعب خلال اللقاء نظره أو اهتمامه نظرًا لأن الفريقين فضلا عدم المجازفة.