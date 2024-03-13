“الموارد” تطلق خدمة النقل “الوظيفي”

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، (الأربعاء)، عن إطلاق خدمة النقل الوظيفي، بهدف تعزيز استثمار رأس المال البشري وتطوير وتسهيل إجراءات النقل الداخلي والخارجي بين الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة إن الخدمة تستهدف تمكين الجهات الحكومية من التوظيف الداخلي، وحوكمة عمليات النقل بالكامل بجميع أنواعها، وتمكين موظفي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من سد الاحتياج الوظيفي من داخل القطاع الحكومي عن طريق تقديم منظومة إلكترونية متكاملة لعمليات الموارد البشرية.
وأضافت أن الخدمات المتاحة ضمن خدمة النقل الوظيفي، تشمل النقل المباشر، ونقل مباشرة بترقية، ونقل بالإعلان، ونقل بالإعلان بترقية، كما تتيح لمختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية إدارة عمليات النقل سواء كان نقلا مباشرا أو بالإعلان داخل أو خارج الجهة، كما تتيح الخدمة لموظفي القطاع الاطلاع على إعلانات النقل والتقدم إليها بعد استيفاء الشروط والضوابط المحوكمة لعمليات النقل.
وتساهم الخدمة في تسهيل إجراءات وعمليات الموارد البشرية، وتغطية الاحتياج الوظيفي بالجهات الحكومية عن طريق خدمة النقل، وتمكين مختصي الموارد البشرية في الجهات الحكومية من البحث في قوائم السير الذاتية في المنصات المختصة بذلك.
وأشارت الوزارة إلى أن خدمة النقل الوظيفي متاحة حاليا لسلم الموظفين العام، وهي متاحة للمراتب 13 فما دون ولا تشمل المراتب 14 و15، ويمكن إيجاد الخدمة عبر منصة “سار”.
وأبانت أنه يمكن للموظف النقل بعد موافقة جهة عمله ومناسبة خبراته ومؤهلاته العلمية للمهنة المنقول إليها وفقا لأسس وقواعد التصنيف، كما يمكن للجهة طرح إعلان للمهن الشاغرة لديها عبر خدمة النقل الوظيفي من خلال “سار”.
وفق “أخبار 24”.