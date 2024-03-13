“المواقيت” ومرافقها جاهزة للمعتمرين

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، عن اكتمال تجهيز المواقيت بمرافقها المختلفة بما في ذلك أماكن الوضوء والمصليات ومناطق الاستراحة، لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات المعتمدة من الجهات المختصة.
وأضاف أن الوزارة تستنفر كافة طاقاتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في كل ما أسند إليها من مسؤوليات ومهام، وذلك لتوفير بيئة مريحة وملائمة للمصلين وتيسير أدائهم للشعائر الدينية بكل يسر.
وأكد الفرع على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان راحة المعتمرين وتوفير أفضل الخدمات لهم، وتعزيز التعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية حركة المعتمرين وتوفير تجربة مميزة لهم، كما تم تكليف عدد من الدعاة بالمواقيت للقيام بعمل التوعية الإسلامية.
وفي سياق متصل يستقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة المعتمرين والزوار القادمين، بالخدمات المقدمة في مكاتب أعمال الوزارة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الطائف الدولي والخدمات الموجودة بالمواقيت ومساجد الحل من توزيع المطبوعات الإرشادية بمختلف اللغات التي تعينهم على أداء مناسكهم، وشعائرهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، وشاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تضم آلاف المواد العلمية متعددة اللغات. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية، بهدف نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، إضافة إلى إرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة بما يسهل عليهم آداء نُسكهم.