“الاتحاد” يعبر الفتح بـ”رباعية” في دوري روشن

حقق فريق الاتحاد فوزاً على نظيره الفتح، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وسجل اللاعب سالم النجدي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 6، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، حولها برأسه لداخل الشباك.
وفي الدقيقة 21، قرر مدرب الاتحاد مارسيلو غاياردو إجراء تغيير بدخول اللاعب فواز الصقور بدلاً من فيليبي لويز.
وأهدر البرازيلي رومارينيو هدفاً محققاً للاتحاد في الدقيقة 31، بعد عرضية ليسدد بعدها الكرة وتصطدم بالحارس وتخرج بعيداً عن منطقة الجزاء.
وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.
وسجل اللاعب جواو فيليبي جوتا الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 45 4، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة لداخل الشباك. وفق “سبورت 24”.
وتمكن اللاعب أحمد الغامدي من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 64.
وسجل اللاعب سعد الشرفاء هدف تقليص الفارق لفريق الفتح في الدقيقة 66.
وجاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 74 عن طريق المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وتلقى لاعب الاتحاد مدالله العليان البطاقة الحمراء في الدقيقة 77، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.