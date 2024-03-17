“الهلال” يهزم ضمك بـ”ثنائية” في دوري روشن

فاز فريق الهلال أمام ضيفه ضمك، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وجاءت أول فرصة خطيرة للهلال في الدقيقة 4، بعدما نفذ سالم الدوسري ركلة ركنية حولها سافيتش برأسه لتمر بحانب القائم الأيسر لمرمى ضمك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الهلال علي البليهي في الدقيقة الثانية عشرة.
وتلقى لاعب ضمك طارق حامد بطاقة صفراء في الدقيقة 18، بعدما عرقل لاعب الهلال مالكوم.
وأهدر سافيتش هدفاً محققاً للهلال في الدقيقة 21، بعد عرضية من الجانب الأيمن ، لكن لاعب الهلال حولها برأسه لأعلى العارضة.
وانفرد مالكوم بحارس ضمك مصطفى زغبة في الدقيقة 24، لكنه سدد الكرة في يد الحارس لتخرج لركلة ركنية.
وفي الدقيقة 78 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق الهلال، قبل العودة لتقنية الفيديو ويلغي القرار.
وحول اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو كرة عرضية برأسه في الدقيقة 77 لكن الحارس تصدى لها.
وسجل اللاعب سالم الدوسري الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 79، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة لداخل الشباك. وفق “سبورت 24”.
وتمكن اللاعب دوماغوج انتوليتش من تسجيل هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة 86.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 88، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
وأحرز اللاعب ميشايل ديلغادو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 90 3.
وبتلك النتيجة، واصل فريق الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.