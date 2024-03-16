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جديد المحليات > “الديوان” ينعى الأميرة الفهدة بنت عبدالله
16/03/2024   3:29 م

“الديوان” ينعى الأميرة الفهدة بنت عبدالله

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نعى الديوان الملكي، السبت، الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إنه سيصلى على الفقيدة، يوم غدٍ الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

“الديوان” ينعى الأميرة الفهدة بنت عبدالله

جديد المحليات
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