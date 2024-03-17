أول مستشفى “وقفي” بالمملكة نتاج “إحسان”

توجت عطاءات المُحسنين بالمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، بنتائج وأعمال خيرية، في مقدمتها اكتمال أكثر من 95% من مشروع مستشفى سلام الوقفي بالمدينة المنورة الذي يعد أول مستشفى وقفي من نوعه بالمملكة.
ويقع المشروع في الساحة الغربية للمسجد النبوي على امتداد طريق السلام بمساحة تقدر نحو 750 متراً مربعاً، حيث يحتوي على 14 طابقاً يشمل قسم الطوارئ الذي يتسع لأكثر من 4,000 حالة أسبوعياً، والعناية المركزة التي تتسع لأكثر من 300 حالة أسبوعياً، وغسيل الكلى لخدمة أكثر من 400 مريض أسبوعياً.
ويستعرض المعرض كذلك أثر الإحسان في صور متعددة نقلتها للزوار شاشات تفاعلية تُجسّد أثر عطاءات المحسنين في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، وكذلك أثر الإحسان في أنحاء المملكة عبر خريطة تفاعلية تجسد أثر السخاء الذي غطى مختلف مناطق المملكة في مختلف المجالات التي أعانت المستفيدين من خدمات منصة إحسان. وفق “أخبار 24”.
وتهدف المنصة، تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية.
وتواصل الحملة في نسختها الرابعة عبر منصة “إحسان” استقبال التبرعات على مدار الساعة، حيث وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات ومئتي مليون ريال، ولا تزال التبرعات مستمرة، كما بلغت عمليات التبرع حتى الآن أكثر من 113 مليون عملية استفاد منها أكثر من 4.8 مليون مستفيد في عدة مجالات خيرية وتنموية.