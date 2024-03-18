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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية ” انسان ” بالمحافظة
18/03/2024   5:45 ص

سمو محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية ” انسان ” بالمحافظة

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء اليوم الأحد الحفل السنوي لفرع جمعية “إنسان” بالمحافظة، بحضور عدد من شركاء إنسان وعدد من  مسؤولي المحافظة، في قاعة الورود للاحتفالات .

وفور وصول سموه لمقر الحفل، عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، تلا  عرض مرئي عن حملة الجمعية الإعلامية لهذا العام ” لأني إنسان ”   عقبها ألقى مدير فرع جمعية إنسان في محافظة الخرج صالح بن محمد العمري، كلمةً بهذه المناسبة رحّب فيها بتشريف سمو محافظ الخرج واستعرض فيها إنجازات الجمعية للعام الماضي ومستهدفات العام الحالي لعدد من مشاريع ومبادرات الجمعية.

بعد ذلك قُدّم عرض مرئي  لإنجازات فرع الجمعية بالمحافظة والخدمات التي تقدّمها للمستفيدين وأبرز البرامج والفعاليات لأبناء وأسر إنسان، التي شملت مجالات الإسكان، وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية والسلة الرمضانية وزكاة الفطر وأنواع الكفالة وزكاة المال.  كما شكر سمو محافظ الخرج لدعمه المستمر لأعمال الجمعية ورعايته الكريمة لحفل الجمعية السنوي بالمحافظة .

وفي ختام الحفل كُرّم كبار الداعمين لبرامج الفرع، كما كُرّم الأفراد والجهات المانحة والداعمة.

سمو محافظ الخرج يرعى الحفل السنوي لفرع جمعية ” انسان ” بالمحافظة

جديد الخرج
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