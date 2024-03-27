خدمة “RGI” تربط ميناء جدة بموانئ الهند

كشفت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” (الأربعاء) عن إضافة شركة “unifeeder” الدنماركية -أكبر شركة تغذية للحاويات في شمال أوروبا- خدمة الشحن الملاحية الجديدة “RGI”، والتي تربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ الهند لدعم الحركة التجارية بين البلدين.
وأوضحت الهيئة أن خدمة الشحن الجديدة تعمل على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: (موندرا، ونافا شيفا بالهند، وجبل علي بالإمارات، والسخنة في مصر)، عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2824 حاوية قياسية.
ولفتت إلى أن هذا يعكس ثقة المستثمرين بموانئ المملكة، ويسهم في دعم النقل البحري والخدمات اللوجستية، كما يؤكد مكانة ميناء جدة الإسلامي وما يمتلكه من إمكانيات ومميزات.
ويعد ميناء جدة الإسلامي الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى في البحر الأحمر، ويحتوي على 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، وتبلغ طاقته الاستيعابية 130 مليون طن. وفق “أخبار 24”.
وشهد الميناء خلال العام الجاري انتهاء أعمال تحسين وتطوير الجزء الشمالي بالميناء، باستثمارات بلغت 6.6 مليار ريال؛ مما يعزز قدراته التشغيلية، ويزيد من طاقته الاستيعابية ببنية تحتية مطورة، ويرفع من كفاءة خدماته اللوجستية.