الرياض تقتطع ثلث إنفاق سكان المملكة

أنفق سكان المملكة 11.4 مليار ريال عبر نقاط البيع، من خلال 160.2 مليون عملية جرت خلال الفترة من 17 – 23 مارس الجاري، اقتطعت الرياض نصيب الثلث منها بإنفاق 3.8 مليار ريال، تلتها جدة بـ 1.6 مليار ريال، ومكة المكرمة بـ 678.4 مليون ريال.
وجاء إنفاق بقية مناطق المملكة على النحو التالي: الدمام 575.2 مليون ريال، والمدينة المنورة 459.6 مليون ريال، والخبر 321.3 مليون ريال، و262.5 مليون ريال لبريدة، و206.9 مليون ريال لتبوك، و166.3 مليون ريال في حائل، و124.6 مليون ريال كانت نصيب أبها.
ومن ناحية مجالات هذه المبالغ؛ تصدرت الأطعمة والمشروبات بـ 1.7 مليار ريال، ثم السلع والخدمات المتنوعة بـ 1.3 مليار ريال، فيما بلغ إنفاق نقاط البيع على المطاعم والمقاهي 1.2 مليار ريال، وحجم الإنفاق على الملابس والأحذية 1.1 مليار ريال، و719.7 مليون ريال على النقل.
وأوضحت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه تم إنفاق 742.4 مليون ريال على محطات الوقود عبر نقاط البيع، و726.8 مليون ريال على الصحة، و291.3 على مواد البناء والتشييد، و95.6 مليون ريال على التعليم. وفق “أخبار 24”.
وأنفق المستهلكون 213.6 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و296.7 مليون ريال على الأثاث، و307.1 مليون ريال على الفنادق، و73.5 مليون ريال على المنافع العامة، و302.7 مليون ريال على المجوهرات، و246.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و101.9 مليون ريال على الاتصالات، فيما بلغ حجم الإنفاق على الأوجه الأخرى 1.7 مليار ريال.