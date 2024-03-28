حجز 305 سيارات نقلت ركاباً دون ترخيص

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل، 645 مخالفًا وحجزت 305 سيارات؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص.
جاء ذلك خلال الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الهيئة على مطارات المملكة بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي جرت خلال الفترة من 9 – 16 رمضان الجاري.
ونوّهت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات، عقوبتها غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال، وحجز المركبة المخالفة، على أن يتحمل المخالف تكاليف الحجز. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الحملات الرقابية إلى التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التشجيع على التعامل مع الناقل النظامي، والتعريف بخيارات التنقل المختلفة.