الدفاع المدني يحذر من أمطار تستمر لـ5 أيام

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، من هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.
وأوضح الدفاع المدني أن العاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، وتربة، ورنية، والمويه، والخرمة بمنطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
وستتأثر بهذه الحالة المطرية منطقة الرياض، لتشمل العاصمة، والدرعية، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط، والزلفي، وشقراء، ورماح، وحريملاء، وضرما، والمزاحمية، والخرج، ووادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، وحوطة بني تميم، والحريق.
ووفق الدفاع المدني يُتوقع أن تشمل الأمطار أيضاً مناطق جازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية.
وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل جدة ورابغ والليث والقنفذة، ومنطقة جازان، وستتأثر منطقتا نجران والشرقية بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. وفق “أخبار 24”.
ودعت مديرية الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
بدورها قررت إدارة تعليم محايل عسير، تحويل الدراسة عن بعد اليوم (الخميس) عبر منصة “مدرستي” لجميع المدارس في مكاتب التعليم “محايل والمجاردة وقنا”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وحولت جامعة الطائف، الدراسة اليوم عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد”، وذلك في مقرها بالحوية وكل الفروع الأخرى.