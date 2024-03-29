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جديد المحليات > تسريع بكالوريوس التمريض باختصار مدة الدراسة
29/03/2024   5:58 ص

تسريع بكالوريوس التمريض باختصار مدة الدراسة

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أقرّ مجلس شؤون الجامعات، أمس (الخميس)، مبادرة تسريع برامج البكالوريوس لمهنة التمريض ابتداءً من العام الجامعي 1446هـ.

تأتي الخطوة بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل، حيث تستهدف المبادرة اختصار مدة الدراسة، وتسريع عملية التوطين، والمحافظة على جودة المخرجات.

ولفت المجلس إلى أن آليات تسريع برامج البكالوريوس، تشمل تطبيق الدراسة بنظام الساعات، واحتساب التدريب الصيفي، والتدريب المنتهي بالتوظيف، والتعليم عن بُعد والمدمج.وفق “أخبار 24”.

كما تتضمّن الآليات تطبيق الفصل الصيفي، والتدريب المكثف في سنة الامتياز، ودراسة المواد العامة عن بُعد في فترة الامتياز، مع إتاحة الفرصة للجامعات لاختيار ما يناسبها من آليات التسريع بما لا يؤثر على جودة البرامج ومخرجاتها.

تسريع بكالوريوس التمريض باختصار مدة الدراسة

جديد المحليات
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