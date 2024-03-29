خدمة لمعرفة الازدحام بالمسجد النبوي

أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي خدمة إمكانية التعرّف على حالة الازدحام في أرجاء المسجد النبوي خلال شهر رمضان قبل القدوم إليه للصلاة، من خلال، “حالة إشغال المصليات” المتاحة عبر الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني للهيئة.
وتُتيح الخدمة التي تُقدم للعام الثالث على التوالي، معرفة الطاقة الاستيعابية للمُصلين والزائرين، بشكل لحظي من خلال “12” موقعاً داخل المسجد النبوي، وفي الحصوات، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، والسطح، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد، وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية.
وتظهر الخدمة عَبْر الرابط المخصص للخدمة، والذي يظهر للمستخدم حالة الازدحام في كل جزء من المسجد، وتوجيهه إلى الأماكن الأقل ازدحاماً وقت الذروة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم حشود المصلين خلال المواسم وأوقات الذروة.وفق “أخبار 24”.