نصف مليار لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة

سجلت منصة “وقفي” التابعة للهيئة العامة للأوقاف رقمًا قياسيًا، بلغ أكثر من نصف مليار ريال من المساهمات لدعم مشاريع الأوقاف بالمملكة.
وأكد المدير التنفيذي لمنصة وقفي المهندس عبدالرحمن الشهري أن تسجيل “وقفي” لنصف مليار ريال يمثل التكافل والتكاتف المجتمعي لدعم مشاريع الأوقاف في مختلف المجالات، مثل المساجد والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا على أهمية دور الأوقاف في التنمية المستدامة.
وأشار الشهري إلى أن المنصة الوطنية “وقفي” طرحت العديد من الفرص الوقفية التي تجاوز حجمها حوالي 900 مليون ريال، بهدف تقديم منتجات وقفية نوعية ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمعِ، وتمكّن الأفراد والجهات من إنشاء أوقافهم الخاصة.
يُذكر أن “وقفي” تتكامل بشراكة رقمية موثوقة مع أكثر من 700 جهة غير ربحية على مستوى المملكة، متخصصة في دعم المنتجات الوقفية لتقدم أكثر من 600 منتج وقفي نوعي وابتكاري، تساهم في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.
وقد أسهمت المنصة في خدمة أكثر من مليونَيْ واقف، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 88 مليون مستفيد بشكل مباشر.
وتأتي هذه الجهود بهدف تعزيز دور الأوقاف في التنمية والتكافل الاجتماعي وتمكين أبناء وبنات الفئات المستفيدة وتطوير قدراتهم.