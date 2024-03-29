تدشين جمعية الخيل السعودية تحت شعار صوت الخيل والخيال

عقد اليوم الخميس الثامن والعشرين من شهر آذار 2024 بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة في العاصمة الرياض مؤتمراً صحفيا ً للتدشين والإطلاق الرسمي لجمعية الخيل السعودية والإعلان عن رؤيتها وأهدافها .
ترأس المؤتمر الصحفي رئيس مجلس إدارة الجمعية صاحب السمو الأمير سلمان بن فيصل آل سعود ومشاركة وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين.
رفع رئيس مجلس إدارة الجمعية أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لما توليه من إهتمام كبير وملحوظ للخيل العربية الأصيلة وأثنى على دور وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بمعالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ودورمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ممثلة بسعادة الأستاذ عبدالعزيز المقبل لكل ما يقدمونه للخيل العربية وملاكها ومربيها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .
وذكر سموه أن تأسيس جمعية الخيل السعودية جاء مواكبة لرؤية المملكة 2030 بالعمل التكاملي مع القطاع الحكومي والخاص ولتعزيز التراث السعودي المتعلق برياضة الفروسية وتلبية لمتطلبات وإحتياجات المالك والمربي السعودي تحت شعار صوت الخيل والخيال حيث ستكون الجمعية صوت موحد وممثل للخيل والخيال ونواة لعمل مختلف بما يسهم في الحفاظ على سلامة الخيل وسلالاتها وحلقة ربط بين المربي والجهات ذات العلاقة ومرجع للمربي للحصول على المتطلبات التي يحتاجها وتذليل العواقب التي تواجهه من خلال تقديم المعلومة الموثوقة والبرامج ذات الأثرالفاعل والقابل للقياس وتحويل كافة الإستراتيجيات لمشاريع تخدم الوسط الفروسي إضافة إلى التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات وأندية الفروسية محلياً وإقليمياً ودولياً للإرتقاء بهذه الرياضة وتشجيع الملاك والمربيين باقتنائها والعناية بها وتسهيل كافة الإجراءات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بالإهتمام بالخيل وتنميتها .