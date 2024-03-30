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رياضة > يايسله يبرر التعادل مع الاتفاق بـ”الغيابات”
30/03/2024   9:45 ص

يايسله يبرر التعادل مع الاتفاق بـ”الغيابات”

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برر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تعادل الفريق أمام مضيفه الاتفاق، بكثرة الغيابات في الصفوف.

وأشار يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تعادل الأهلي مع الاتفاق، إلى أن الفريق عانى من كثرة الغيابات بمباراة الليلة، مشيدًا بروح جميع اللاعبين.

وأوضح الألماني أن فراس البيركان يعاني من الاجهاد بعد العودة من المشاركة مع المنتخب السعودي، مؤكدًا أنه كان من الصعب خوض 90 دقيقة في لقاء الاتفاق. وفق “سبورت 24”.

وأكد يايسله أن التغييرات التي قام بها صنعت الفارق، مشيرًا إلى أن المباراة صُعبت على الأهلي بعد هدف تقدم الاتفاق مع نهاية الشوط الأول.

يايسله يبرر التعادل مع الاتفاق بـ”الغيابات”

رياضة
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