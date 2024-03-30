6 انتصارات و3 تعادلات بـ”دوري يلو”

اختتمت منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة بلعب تسع مواجهات وانتصر من خلالها ستة فرق وحضر التعادل في ثلاث مواجهات.
وفي اليوم الأول لعبت مواجهة واحدة بين النجمة وضيفه البكيرية على ملعب إدارة التعليم في عنيزة وانتهت بفوز النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها لويس ماجو وسايمون موسوفا وفيصل المطيري، فيما أحرز هدف البكيرية الوحيد فيرناندو بينيرو.
وخلال منافسات اليوم التالي الخميس، تعادل الباطن مع ضيفه هجر بهدف لكل منهما، حيث أحرز للباطن مامادو سورو فيما سجل لهجر نيكولا جامبور، وفي المواجهة الثانية انتصر العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ضيفه الجندل والتي جرت على ملعب مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة وسجل أهداف العين أنتوني أوكبوتو ونواف العصيمي وأنتوني أوكبوتو، فيما سجل للجندل ليونادرو سيلفا وديمبلي سايديبه، وفي المواجهة الأخيرة أنتصر جدة على مستضيفه العروبة في الجوف بهدفين مقابل هدف سجلهما عبد العزيز الضويحي ومدوين مندام فيما سجل هدف العروبة الوحيد روبين هيباي.
وأسدل الستار على منافسات الجولة الـ27 الجمعة، بخوض 5 مواجهات، حيث تعادل العدالة مع ضيفه الترجي بهدف لكل منهما والتي جرت على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء وسجل للعدالة كريم يودا فيما أدرك التعادل عبد الله الغامدي لصالح فريقه الترجي. وفق “سبورت 24”.
فيما كسب الخلود مستضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها سعود الراشد وماريانو فاسكيز ومحمد صوعان، وانتصر العربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام ضيفه القادسية حيث سجلها لويز مورالها ورومل كويتو وعصام القرني، فيما سجل للقادسية لوسيانو فييتو، وكرر الصفا النتيجة ذاتها حينما انتصر على مستضيفه القيصومة بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي جرت على ملعب الباطن، سجلها رينالدو داسيلفا “هدفان” ومحمد السهلاوي فيما سجل للقيصومة عمر السحيمي.
وفي المواجهة الأخيرة تعادل الجبلين وضيفه أحد على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بهدف لكل منهما وأحرز هدف أحد ميكاليك كورناد وسجل للجبلين هشام آل دبيس.