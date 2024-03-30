إيقاف 6 تطبيقات لنقل الركاب وتوصيل الطلبات

أوقفت الهيئة العامة للنقل نشاط تطبيقين لنقل الركاب، و4 تطبيقات لتوصيل الطلبات؛ لعدم التزامها بالأنظمة واللوائح اللازمة، وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها الرقابية؛ للتأكد من التزام جميع التطبيقات بالأنظمة اللازمة، بهدف توفير بيئة نقل آمنة وفعالة تضمن حقوق المستهلك، وتوفير تجربة المستخدم بالشكل المثالي والآمن.
وأشارت الهيئة إلى أهمية التعامل مع التطبيقات المرخصة، لضمان الحصول على خدمة موثوقة وآمنة، مهيبةً بالمستهلكين المبادرة بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تخص تطبيقات نقل الركاب وتوصيل الطلبات. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر الرقم الموحد 19929، أو عبر حساب العناية بالمستفيدين في منصة X @tga_care، مؤكدة التزامها بتعزيز جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق المستهلكين.