مهما قلّ استهلاكها.. توفير الأدوية “إلزامي”

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة، ومستودعات المستحضرات الصيدلانية والعشبية، بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية مهما قلّ ثمنها واستهلاكها.
وأشارت الهيئة إلى المادة الـ21 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي تنص على أن “تلتزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية والعشبية المسجلة مهما قل ثمنها واستهلاكها”.
وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، تلزم الصيدليات بإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الشركات الصيدلانية التي لا تقوم بتوفير المستحضرات الصيدلانية لها قبل انتهاء المخزون بمدة لا تقل عن شهر، وذلك اعتماداً على كميات الاستهلاك والاحتياج السنوي، على أن تتأكد من صحتها وملاءمتها الطبية. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد دشنت خدمة إلكترونية عبر نظام “رصد” لطلب توفير الأدوية البشرية المسجلة والإبلاغ عن نقصها (خدمة العرض والطلب)، وذلك بهدف أتمته وحوكمة عملية توفر الأدوية، وتعزيز فعالية التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية، حيث تتيح الخدمة للجهات الصحية طلب كميات من الأدوية بشكل مباشر من الوكلاء. وأكدت الهيئة على الوكلاء والشركات والموردين الالتزام بالتجاوب مع الطلبات وتوفير الأدوية من خلالها.