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جديد المحليات > عيادات حكومية للعلاج بالفن
31/03/2024   4:27 م

عيادات حكومية للعلاج بالفن

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تعتزم وزارة الصحة رسميا إنشاء عيادات خاصة لعلاج الأمراض النفسية بالفنون.

ووفقا لمعلومات أقرت وزارة الصحة البدء بتأسيس وحوكمة عيادات للعلاج بالفنون في التجمعات الصحية الحكومية خلال العام الجاري 2024.

يعتبر العلاج بالفن من أحدث الأساليب العلاجية على مستوى العالم لعلاج الأمراض النفسية، وفقاً للجمعية الأمريكية للعلاج بالفنّ فإنّ هذا العلاج يستخدم التواصل غير اللفظي للتعبير عن المشاعر والأفكار، ويختار المعالج بالفن الأساليب الفنية المناسبة لتعكس حالة المريض العاطفية، وتشجيع المريض على تكوين لغة مجازية ورمزية تعيد بناء شخصيته من جديد.

و يدعم العلاج بالفن الاعتقاد بأن كل شخص لديه القدرة على التعبير عن نفسه بشكل إبداع، والعملية العلاجية نفسها أكثر أهمية من النتيجة النهائية، إذ ينصب تركيز المعالج على المتطلبات العلاجية للمريض للتعبير بدلاً من المزايا الجمالية للعمل الفني. وفق “أخبار 24”.

وتشمل إجراءات العلاج بالفن 6 مراحل: الاستكشاف، بناء العلاقات، التعبير العاطفي الداخلي، الإدراك الذاتي، العلاقات الشخصية، مكان الإنسان في بيئته.

عيادات حكومية للعلاج بالفن

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