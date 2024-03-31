“تاسي” يتراجع 1.3% بتداولات 5.9 مليار ريال

أغلق مؤشر السوق جلسة (الأحد)، على تراجع بنسبة 1.3% عند 12402 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.9 مليار ريال.
وتراجع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 1% عند 82.30 ريال و40.20 ريال، على التوالي، فيما أغلق سهم لوبريف، عند 154.60 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.
وهبطت أسهم الزامل للصناعة، والأبحاث والإعلام، والسعودي الألماني، والكابلات السعودية، والخليج للتدريب، ومجموعة الحكير، ولازوردي، والمطاحن الحديثة، وبحر العرب، بنسب تراوح بين 9 و10%.
في المقابل، تصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 30 ريالا، فيما ارتفع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 30.85 ريال، كما وصعد سهم البابطين، بنسبة 2% عند 40.10 ريال، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية وتوزيعات نقدية. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضاً 592.85 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 81 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5 ملايين سهم تقاسمتها 2966 صفقة.