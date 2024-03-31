“البحر الأحمر” تحصد الـ”PADI” لخدمة المعاقين

حصلت “البحر الأحمر الدولية”، على تصنيف “PADI” العالمي لمركزي الغوص التابعين لها لمرافق الخدمات المهيأة لذوي الإعاقة، لتصبح بذلك الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة.
واعتبرت المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في “البحر الأحمر الدولية” روزانا شوبرا، الـ (PADI) أكبر منظمة لاستكشاف المحيطات والغواصين في العالم، مشيرة إلى أن الشركة تتوافق مع مهمتها بإنشاء مليار حامل للشعلة لاستكشاف المحيطات وحمايتها.
وتؤكد الخطوة على أن جميع جوانب قواعد الغوص، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات اللوجستية وطرق الاتصال، والتدريب وتدابير السلامة، مهيأة لتكون شاملة ومناسبة لجميع الغواصين، والحصول على هذا التصنيف بنجاح يعني أن “البحر الأحمر الدولية” أصبحت الآن قادرة على تقديم تجارب غوص شاملة لجميع زوارها.
ويتطلب التصنيف أن يكون لدى كل مركز مدربون للتقنيات المهيأة لذوي الإعاقة من (PADI) ضمن طاقم العمل مع إمكانية وصول أصحاب الكراسي المتحركة لجميع المناطق، بما في ذلك منطقة الغوص وأي قوارب يتم استخدامها لتوفير تجارب الغوص.
وتمتلك شركة “البحر الأحمر الدولية” مركزين للغوص بتصنيف 5 نجوم من “PADI”، وهما مركز نجومه للغوص في منتجع “نجومه – ريتز كارلتون ريزيرف”، ومركز تيرتل باي للغوص في مدينة الموظفين، حيث يتم تشغيلهما بواسطة شركة “جالاكسيا” التابعة لـ”البحر الأحمر الدولية”، والمتخصصة في تقديم تجارب الغوص في والوجهات الطموحة. وفق “أخبار 24”.
وللحصول على تصنيف مدرب التقنيات المهيَّأة لذوي الإعاقة، شارَك جميع مدربي “جالاكسيا” في ثلاثة أيام تدريبية نظرية وتطبيقية في حوض السباحة والمياه المفتوحة؛ حيث قاموا باستخدام قفازات السباحة الشبكية ليعيشوا تجربة الغوص مع قدرة محدودة على الحركة، وارتداء قناع معتم لخوض تجربة الغوص بإعاقة بصرية، بالإضافة لتعليمهم كيفية توجيه الغواصين الذين يعانون من إعاقات من هذه الأنواع.