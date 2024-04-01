الهلال مرشح فوق العادة لمواصلة انتصاراته “القياسية”

بات الهلال متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين، مرشحا فوق العادة لمواصلة سلسلة انتصاراته القياسية عندما يستضيف الأخدود الخامس عشر الثلاثاء لحساب الجولة السادسة والعشرين للدوري.
ويأمل الهلال متابعة مشواره الرائع هذا الموسم في سعيه لاستعادة لقب الدوري الذي جرده منه الاتحاد الموسم الماضي واضعا حدا لسيطرته عليه ثلاث اعوام متتالية، وتعزيز رقمه القياسي بعدد الالقاب الى 19 لقبا في تاريخه والرابع في الاعوام الخمسة الاخيرة والسادس في ثماني مواسم.
ويرصد الهلال المتصدر برصيد 71 نقطة، فوزه التاسع عشر تواليا في الدوري والـ31 في مختلف المسابقات حتى يحافظ على الاقل على فارق النقاط الـ12 التي تفصله عن مطارده المباشر جاره النصر الذي تنتظره مباراة سهلة أيضا عندما يحل ضيفا على أبها السابع عشر قبل الاخير الثلاثاء أيضا.
وتحوم الشكوك حول مشاركة هداف الهلال وثاني لائحة هدافي الدوري الدولي الصربي الكسندر ميتروفيتش (22 هدفا) بسبب إصابته في دربي العاصمة أمام الشباب 4/3 السبت.
وقال مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في المؤتمر الصحافي بعد المباراة “التشخيص المبدئي يشير إلى أنها عضلية، سنجري فحصًا طبياً على موضع إصابته للتأكد منها بشكل دقيق”، مضيفا أن “ضغط المباريات يتسبب بـ شبه مخاطرة عبر إشراك لاعبين في بعض المباريات، كما حدث مع ميتروفيتش، لكن دائماً المخاطرة البدنية حاضرة والأهم أن تكون مدروسة”. وفق “سبورت 24”.
في الوقت الذي يأمل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الفوز على جائزة افضل مدرب في شهر مارس (آذار) الذي يتنافس عليها مع نظيره الارجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد.
ولعب الهلال تحت قيادة جيسوس خلال شهر مارس (أذار) الجاري 4 مباريات في الدوري حققها خلالها الفوز في جميعها حيث تجاوز الاتحاد بـ3/1، بينما فاز على الرياض بذات النتيجة فيما حقق الفوز على ضمك 2/1 وتجاوز الشباب بنتيجة 4/3.