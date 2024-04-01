“أوبرينوفيتش” حكمًا لديربي “الأهلي والاتحاد”

قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مواجهة ديربي جدة بين فريقي الأهلي وغريمه التقليدي الاتحاد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، للحكم السلوفيني راد أوبرينوفيتش.
وحصل أوبرينوفيتش على الشارة التحكيم الدولية منذ 2017، وأدار هذا الموسم مباراتين في دوري أبطال أوروبا، كما تولى إدارة مباراتين في الدوري الأوروبي، وهما مواجهة ليفربول وتولوز، وكذلك مواجهة فرايبورغ ولانس.
وتولى الحكم السلوفيني إدارة 262 مباراة، بينها مباراتان في كأس العالم تحت 17 عاماً 2023.
وتعثر الأهلي في المباراتين الأخيرتين ليصبح رصيده 48 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق نقطتين فقط على الاتحاد، حامل اللقب، الذي يحتل المركز الرابع بعد صحوة متأخرة. وفق “سبورت 24”.
وتحسنت نتائج فريق المدرب مارسيلو جاياردو مؤخرا ليفوز ست مرات في آخر سبع مباريات، وكان تعثره الوحيد في هذه المواجهات أمام الهلال المتصدر الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب.
في المقابل، تراجع أداء فريق المدرب ماتياس يايسله ليحقق الأهلي انتصارين فقط في آخر ست مباريات تعرض فيها لهزيمتين ليكون احتفاظه بالمركز الثالث محل شك.