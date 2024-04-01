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جديد المحليات > صعود النفط مع توقعات بتحسن الطلب
01/04/2024   3:33 م

صعود النفط مع توقعات بتحسن الطلب

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ارتفعت أسعار النفط (الاثنين)، وسط توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل تخفيضات إنتاج “أوبك ” وهجمات على مصاف روسية وبيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني دعمت توقعات بتحسن الطلب.

وصعدت أسعار خام برنت 29 سنتا أو 0.3% إلى 87.29 دولار للبرميل بعد صعودها 2.4% في الأسبوع الماضي، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.4% إلى 83.48 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 3.2% بالأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار دعما بعد أن أظهر مسح رسمي للمصانع أمس (الأحد)، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين نما للمرة الأولى في ستة أشهر في مارس، مما يدعم الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام بالعالم، حتى مع استمرار ضغط الأزمة في قطاع العقارات على الاقتصاد. وفق “أخبار 24”.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة عددا من مصافي النفط الروسية، الأمر الذي من المتوقع أن يخفض صادرات الوقود الروسية.

صعود النفط مع توقعات بتحسن الطلب

جديد المحليات
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