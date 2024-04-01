المملكة تستورد 795 ألف طن من القمح

أنهت الهيئة العامة للأمن الغذائي الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام، والتي بلغت 795 ألف طن قمح من مناشئ الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود، ومن المقرر أن تصل خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.
وقالت الهيئة إن هذه الدفعة ستصل على متن 13 باخرة، بواقع 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي و5 لميناء ينبع التجاري و3 لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وباخرة واحدة لميناء جازان.
وأوضح محافظ الهيئة أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة مخصص للتوريد في العام المالي الحالي، ويأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب تنافست على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 7 شركات كانت عروضها الأقل سعراً و مطابقة للمواصفات.