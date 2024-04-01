أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، (الاثنين)، أن الأيام المتبقية من شهر رمضان قد تشهد أمطاراً أعلى من المعدل.
وأوضح أن هذا التوقع يأتي وفقاً للتقرير المناخي لفصل الربيع، كونه يتزامن مع شهر أبريل، الذي تشير توقعاته إلى أمطار أعلى من المعدل على معظم مناطق المملكة وحول المعدل على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، مشيرا إلى أن بلجرشي سجلت أعلى كمية أمطار حتى الآن بـ 75.2 ملم.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض. وفق “أخبار 24”.