توجه لتقليل عدد مكبات النفايات

يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات، حصر وتقييم المكبات والمطامر، وتطوير حلول للتقليل من عددها والحد من تأثيرها على البيئة والمجتمع.
وأكد المركز أنه ينفذ حاليا المخطط الاستراتيجي الشامل والذي يعد من أهم برامج تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني، ويضع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات، فيمسح ميدانياً ويشخص النفايات في كل منطقة من مناطق المملكة، ويصنع قاعدة بيانات خط الأساس الوطني، ثم يصدر خطة شاملة ومتكاملة وطنياً لكل منطقة جغرافية تشمل حلا متكاملا ومستداما.
وبحسب المركز من الآثار المتوقعة للمخطط الاستراتيجي الشامل وضع الخطة الفنية والاقتصادية المتكاملة لاستبعاد 90% من النفايات عن المرادم بحلول عام 2040م، والتطبيق الفعلي لمبادئ الاقتصاد الدائري، ومواءمة جميع أصحاب العلاقة لوضع حلول متكاملة وموحدة للقطاع. وفق “أخبار 24”.
وأشار المركز إلى أنه يسعى لرفع مستوى الاستفادة من النفايات وتقليل الأعباء الحكومية المصروفة على إدارتها، وخفض التكلفة البيئية المترتبة على المملكة من منظومة إنتاج وإدارة النفايات.