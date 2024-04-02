إتاحة استخدام “ChatGPT” بدون حساب

أتاحت شركة OpenAI استخدام روبوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT لكافة الأشخاص دون الحاجة إلى استخدام حساب أو تسجيل الدخول إليه.
وأوضحت الشركة أنه يمكن إجراء المحادثات مع الروبوت دون حساب، إلا أن ذلك يُفقد المستخدم بعض المزايا مثل حفظ المحادثات أو مشاركتها أو استخدام الإرشادات المخصصة، أو غيرها من الخيارات التي يجب عمومًا ربطها بحساب دائم.
ونصحت الشركة باستخدام حساب عند إجراء المحادثات مع ChatGPT للحصول على المزيد من خيارات التحكم، والاحتفاظ بسجل الدردشة للرجوع إليها عند الحاجة، وكذلك التحكم في سرية البيانات على نحو أفضل. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن الدردشات تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة OpenAI مع إمكانية إيقاف ذلك بآلية غير واضحة، ويمكن استخدام الروبوت دون حساب فقط في إصدار الويب الذي يعمل عبر المتصفح فقط، ومن المنتظر أن تُتاح تلك الميزة في كافة الدول تدريجيًا.