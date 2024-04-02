إطلاق “تليجرام بيزنس” لأصحاب الأعمال

أطلقت منصة تليجرام رسميًا، خدمة Telegram Business للشركات وأصحاب الأعمال من أجل الوصول إلى مزايا إضافية، وتحسين التواصل مع العملاء.
وكشفت المنصة أنه يمكن الآن لكافة الأشخاص تحويل الحسابات الخاصة بهم إلى حسابات أعمال والوصول إلى المزايا الإضافية المخصصة لها، مثل تحديد ساعات العمل والموقع الجغرافي والردود السريعة والرسائل التلقائية ودعم بوتات الدردشة وغيرها من المزايا.
وأضافت أنه يمكن للشركات تخصيص صفحة البداية الخاصة بها في المحادثات الفارغة، واختيار النص والملصق الذي يراه العملاء قبل بدء المحادثة، إذ يتيح ذلك عرض معلومات بشأن المنتجات والخدمات أو الترحيب بالعملاء بأعمال فنية تحمل طابع العلامة التجارية.
وتتيح “تليجرام بيزنس” إرسال رسائل محددة سابقًا، وقد تضم مجموعة من الرسائل، وتدعم تنسيق النصوص وإضافة الروابط والملصقات والصور والملفات، عوضًا عن كتابة الرسائل على نحو متكرر. وفق “أخبار 24”.
وبحسب المنصة، يمكن أيضًا لأصحاب حسابات الأعمال في “تليجرام بيزنس” تعيين رسالة ترحيب تُرسل إلى المستخدمين الذين يتواصلون مع تلك الحسابات أول مرة، وتتضمن ردًا فوريًا يحتوي على معلومات مهمة، أو مجرد ترحيب ودي، أو إجابات لأسئلة متكررة من العملاء.