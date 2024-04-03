رونالدو “الأسطورة”.. أرقام تاريخية في ليلة العالمي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر توهجه في دوري روشن للمحترفين محطمًا أرقامه القياسية ومسجلًا أرقامًا جديدة في ليلة تاريخية جديدة بالدوري السعودي.
وفي شوط واحد أمام أبها سجل رونالدو 3 أهداف “هاتريك” وصنع هدفين، وهو الهاتريك الثاني له على التوالي بعد الثلاثية التي هز بها شباك الطائي في الجولة الماضية.
وعزز رونالدو موقعه في صدارة هدافي دوري روشن برصيد 29 هدفًا كما أنه تصدر أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ11 صناعة ليصبح مساهمًا بـ40 هدفًا في الدوري حتى الآن.
وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل من ركلة حرة في 20 موسم على التوالي.
وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات أصبح رونالدو أول لاعب يسجّل هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين في دوري المحترفين السعودي منذ جلال الداوودي مع الرائد أمام الوحدة في 2019.وفق “سبورت 24”.
وبات رونالدو ثاني لاعب يسجّل “هاتريك” من خارج منطقة الجزاء في تاريخ دوري المحترفين بعد ياسر القحطاني مع الهلال أمام هجر في 2016.