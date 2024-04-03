الدوسري يتفقد الإذاعة والتلفزيون بالحرم المكي

وقف وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، على سير العمل والأداء في مقرات الإذاعة والتلفزيون بالمسجد الحرام خلال تغطية موسم العمرة في شهر رمضان.
واطلع الدوسري، خلال زيارة مقر قناة القرآن الكريم في المسجد الحرام، على استوديوهات النقل والتقنيات المستخدمة فيها، والبث المباشر الذي تقدمه القناة لملايين المشاهدين حول العالم.
وأشاد في ختام الزيارة بالدور الإعلامي الذي يقدمه العاملون في القنوات والإذاعات السعودية، ومواكبة التغطيات الإعلامية للمناسبات والأحداث المختلفة.
يشار إلى أن قناة القرآن الكريم تنقل صورة حية على مدار 24 ساعة من المسجد الحرام إلى ملايين المشاهدين حول العالم، عبر بث مباشر تقدمه أكثر من 40 كاميرا حديثة بتقنية عالية، يقف خلفها أكثر من 80 سعودياً على درجة عالية من الاحترافية. وفق “أخبار 24”.