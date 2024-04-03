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رياضة > “موسيماني”: أتحمل مسؤولية الخسارة “القاسية” من النصر
03/04/2024   8:36 ص

“موسيماني”: أتحمل مسؤولية الخسارة “القاسية” من النصر

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أكد المدير الفني لفريق أبها، بيتسو موسيماني، أنه لا بد من تقبل الخسارة أمام النصر، مشيرا إلى أن المباراة كان فيها العديد من الأخطاء.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنهم منحوا النصر الكثير من الكرات، ومهمة فريقه الأولى الآن هي البقاء في الدوري السعودي، لافتا إلى أنه يتحمل كامل المسؤولية في نتائج الفريق.

وأضاف أنه لا بد من التعلم من هذا الدرس القاسي، مشيرا إلى أن فريقه منحهم خمسة أهداف بأخطاء فادحة

وحقق فريق الكرة الأول بنادي النصر فوزًا كاسحًا على حساب مضيفه أبها، بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة 26 من دوري روشن.وفق “سبورت 24”.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 62 محتلاً المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي، وجمّد رصيد أبها عند النقطة 22 في المركز الثاني عشر وقبل الأخير.

“موسيماني”: أتحمل مسؤولية الخسارة “القاسية” من النصر

رياضة
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