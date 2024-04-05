“ميتروفيتش” يبدأ العلاج في مقر الهلال

وصل الصربي السكندري ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال، إلى مقر النادي، مساء اليوم الخميس؛ لبدء العلاج بعد الإصابة التي لحقت به.
وظهر ميتروفيتش في مقر الهلال رفقة نجله الصغير؛ تمهيدًا لبدء التدريبات العلاجية والتأهيلية، من أجل العودة إلى الملاعب.
وتعرض المهاجم الصربي للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال ضد الرياض في الجولة 25 من دوري روشن السعودي.
وكان الهلال قد أعلن غياب ميتروفيتش عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.
ويحتل الصربي وصافة ترتيب هدافي دوري روشن برصيد 22 هدفًا، خلف مهاجم النصر كريستيانو رونالدو صاحب الصدارة بفارق 7 أهداف. وفق “سبورت 24”.