4 غيابات في “النصر” قبل مواجهة ضمك

يفقد فريق الكرة الأول بنادي النصر أربعة من لاعبيه خلال مواجهة ضمك، بمنافسات دوري روشن السعودي.
ويستضيف فريق ضمك نظيره النصر، في العاشرة من مساء الجمعة، في إطار لقاءات الجولة رقم 27 من دوري روشن.
وسيغيب عن النصر كل من الحارس نواف العقيدي بداعي الإيقاف، وأندرسون تاليسكا بسبب الإصابة.
كما يفقد النصر في مواجهة ضمك الثنائي محمد مران، وأيمن يحيى؛ لانضمامها لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي.
وغادرت بعثة النصر إلى أبها مساء اليوم الخميس لخوض مواجهة ضمك، بعد الانتصار العريض على فريق أبها في الجولة الماضية من روشن بثمانية أهداف نظيفة. وفق “سبورت 24”.