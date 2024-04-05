حكام مباريات اليوم في “روشن”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 27 من دوري روشن للموسم الجاري 2023-2024.
وستقام في العاشرة من مساء اليوم الجمعة 4 مباريات هي: ضمك والنصر، والوحدة والأهلي، و الخليج والهلال، والاتحاد والتعاون.وفق “سبورت 24”.
وإليكم حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة 27 من دوري روشن:
الاتحاد × التعاون
سيزار سوتو – “اسبانيا” – حكم ساحة
إيمان ماسو -“اسبانيا” – حكم مساعد
الفريدو روديفيز -“اسبانيا” – حكم مساعد
محمد أبو شقار – حكم رابع
فالنتين بيزارو -إسبانيا – حكم فيديو
محمد وزي – مساعد حكم الفيديو
ضمك × النصر
عبد الصعد بكري “حكم ساحة”
محمد المرمطي “حكم مساعد”
سامي العرفج “حكم مساعد”
خالد الأحمري ” حكم رابع”
محمد السماعيل “حكم الفيديو”
عماد عسكر “مساعد حكم الفيديو”
الخليج × الهلال
هارم أو سميرس – ألمانيا ” حكم ساحة”
لاس كوسلوفكي – ألمانيا ” مساعد حكم”
دومينيك سشال – ألمانيا “حكم مساعد”
محمد الغامدي – حكم رابع
استفان ماد – هندوراس – حكم فيديو
استفان البرت – هندوراس – مساعد حكم فيدبو
الوحدة × الأهلي
محمد الهويش “حكم ساحة”
خلف الشمري “حكم مساعد”
ياسر السلطان ” حكم مساعد”
عبدالرحمن السلطان “حكم رابع”
عبدالله الخربوش “حكم فيديو”
مؤيد المسجن ” مساعد حكم فيديو”