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رياضة > حكام مباريات اليوم في “روشن”
05/04/2024   10:09 م

حكام مباريات اليوم في “روشن”

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الجمعة، في انطلاق منافسات الجولة 27 من دوري روشن للموسم الجاري 2023-2024.

وستقام في العاشرة من مساء اليوم الجمعة 4 مباريات هي: ضمك والنصر، والوحدة والأهلي، و الخليج والهلال، والاتحاد والتعاون.وفق “سبورت 24”.

وإليكم حكام مباريات اليوم الجمعة في الجولة 27 من دوري روشن:

الاتحاد × التعاون

سيزار سوتو – “اسبانيا” – حكم ساحة

إيمان ماسو -“اسبانيا” – حكم مساعد

الفريدو روديفيز -“اسبانيا” – حكم مساعد

محمد أبو شقار – حكم رابع

فالنتين بيزارو -إسبانيا – حكم فيديو

محمد وزي – مساعد حكم الفيديو

ضمك × النصر

عبد الصعد بكري “حكم ساحة”

محمد المرمطي “حكم مساعد”

سامي العرفج “حكم مساعد”

خالد الأحمري ” حكم رابع”

محمد السماعيل “حكم الفيديو”

عماد عسكر “مساعد حكم الفيديو”

الخليج × الهلال

هارم أو سميرس – ألمانيا ” حكم ساحة”

لاس كوسلوفكي – ألمانيا ” مساعد حكم”

دومينيك سشال – ألمانيا “حكم مساعد”

محمد الغامدي – حكم رابع

استفان ماد – هندوراس – حكم فيديو

استفان البرت – هندوراس – مساعد حكم فيدبو

الوحدة × الأهلي

محمد الهويش “حكم ساحة”

خلف الشمري “حكم مساعد”

ياسر السلطان ” حكم مساعد”

عبدالرحمن السلطان “حكم رابع”

عبدالله الخربوش “حكم فيديو”

مؤيد المسجن ” مساعد حكم فيديو”

حكام مباريات اليوم في “روشن”

رياضة
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