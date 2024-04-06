انطلاق الجولة 27 لدوري “روشن” بنتائج مثيرة

أفتتحت الجمعة مباريات الجولة 27 لدوري روشن للمحترفين بأربع مواجهات قوية، وجاءت نتائجها نسبياً جيدة للأندية المتنافسة على صدارة سلم ترتيب أندية الدوري.
الخليج والهلال
واصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال مسلسل انتصاراته، بفوز جديد جاء على حساب مضيفه الخليج بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، لمصلحة الجولة 27 من دوري روشن.
تقدم صالح الشهري للهلال في الدقيقة 7، ثم عادل محمد شريف النتيجة بواسطة محمد شريف في الدقيقة 11، قبل أن يعيد مالكوم التقدم للضيوف في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني عزز مالكوم تقدم الهلال بثالث الأهداف في الدقيقة 48، قبل أن ينجح عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 90 6.
الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 77 وقرّبه بشدة من التتويج باللقب رسميًا، بينما تجمد رصيد الخليج 34 محتلاً المركز التاسع.
الأهلي والوحدة
وفي مباراة الوحدة والأهلي، فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما نفسه على نتيجة المواجهة.
بادر الوحدة بالتهديف عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 48، ونجح روجير إيبانيز في إدارك التعادل للأهلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لعبدالباسط هندي مع الدقيقة 79 من عمر المباراة.
التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 52 واستمر منفردًا بالمركز الثالث، ورفع رصيد الوحدة إلى النقطة 31 في المركز الثاني عشر.
الاتحاد والتعاون
وواصل الاتحاد اهدار النقاط بتعادل أمام ضيفه التعاون بدون أهداف، في لقاء الصراع على المركز الرابع في روشن.
وأهدر عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الاتحاد، ركلة جزاء مع الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، للمرة الأولى في مشواره مع “النمور”.
ورفع التعادل رصيد الاتحاد إلى النقطة 47 في المركز الرابع، والتعاون بالرصيد ذاته في المركز الخامس.
ضمك والنصر
ونجح النصر في تحقيق فوز قاتل على حساب مضيفه ضمك بواسطة ايمريك لابورت مع الدقيقة 91 من عمر المباراة، ليخطف 3 نقاط ثمينة. وفق “سبورت 24”.
الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 65 في المركز الثاني، وفي المقابل تجمد رصيد ضمك عند النقطة 35 في المركز الثامن.