“أخضر الصالات” يُدشن معسكر بانكوك استعداداً لـ”آسيا”

أدى المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الجمعة أول تدريباته على صالة “خلونج توي” بمعسكره الحالي في بانكوك، الذي يمثل المرحلة الأخيرة قبل المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في بانكوك خلال الفترة من 17 إلى 28 إبريل الجاري.
وعمد الجهاز الفني لأخضر الصالات بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، خلال الحصة التدريبية على تخصيص الجزء الأكبر من التدريبات للتمارين اللياقية والبدنية بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
وفي الجزء الآخر قسم الجهاز الفني اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتم تنفيذ عدد من التمارين باستخدام الكرة، والتي تركزت في كيفية مواجهة المرمى على نحو مباشر في المساحات الضيقة.وفق “سبورت 24”.
فيما خضع ثلاثي حراس المرمى لتدريبات خاصة مكثفة أُجْرِيَت برفقة مدرب الحراس.