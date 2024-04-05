8 إرشادات لقيادة آمنة بإجازة العيد

شدّدت الهيئة العامة للطرق على ضرورة تقيد السائق أو الركاب بربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة النظامية، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، مع وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة حرصاً على سلامتهم وخاصة أثناء الحوادث.
جاء ذلك في إطار حملةً توعوية أطلقتها الهيئة بعنوان “إجازة آمنة” بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك بالتعاون مع اللجنة الوزارية للسلامة المرورية وحرصاً على سلامة مستخدمي الطرقات خلال أوقات الإجازات.
وأكدت الهيئة على أهمية التأكد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، وأخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر، محذرةً من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، مع تأكيدها على أهمية توفر كافة أدوات السلامة في المركبة.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للطرق تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتهدف لتنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الالتقاء بتجربة مستخدمي الطرق.
كما تعمل على تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف خفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.
وفق “أخبار 24”.