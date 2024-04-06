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06/04/2024   5:37 ص

واتساب يُزاحم تيليغرام في تشغيل الفيديو

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تخطط منصة “واتساب”، لتطوير وضع “صورة في صورة” من أجل تحسين تجربة مشاهدة الفيديو، في ظل المنافسة الكبيرة من مواقع التواصل الأخرى.

ويتيح وضع “صورة في صورة” مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة منبثقة صغيرة خلال التنقل عبر واجهات التطبيق المُختلفة.

وتعد تلك الميزة من أبرز الأشكال التي يقوم عليها تطبيق “تيليغرام”، عبر وضع صورة في صورة عند مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة يمكن التحكم في مكانها. وفق “أخبار 24”.

وقرر التطبيق مؤخراً إتاحة مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، مع وجود خيار التقديم والتأخير في مشغل الفيديو.

واتساب يُزاحم تيليغرام في تشغيل الفيديو

مال وأعمال
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