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جديد المحليات > “يوم قريص”.. كرنفال أطفال الباحة لهدايا العيد
06/04/2024   5:37 ص

“يوم قريص”.. كرنفال أطفال الباحة لهدايا العيد

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اعتاد أطفال الباحة كل عام، إحياء عادة رمضانية شعبية معروفة بـ”يوم قريص” في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهي عادة تراثية تهدف إلى إشعار الأطفال بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وجال عدد من أطفال بعض القرى بالمنطقة على المنازل، وهم يرتدون الأزياء الشعبية ويرددون أهازيج مقترنة بهذه المناسبة في الطرقات، لجمع الحلويات والهدايا التي تُقدم لهم من قِبل كبار السن وربات البيوت.

وتُعرف هذه العادة الرمضانية بأسماء أخرى منها “القلية” و”الفليتة”، ويحرص كثير من الآباء على تشجيع أبنائهم على إحياء هذه العادة في المنطقة؛ لترسيخ مفهوم التواصل والعطاء بين أفراد المجتمع، فضلاً عن إدخال الفرح والسرور إلى نفوس الأطفال.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، فرحة الأطفال أثناء التجول في طرقات القرى والمرور إلى المنازل لجمع الحلويات والهدايا وهم يرددون الأهازيج الشعبية، في مشهدٍ يعكس ارتباط الأجيال الجديدة بموروث المنطقة الشعبي.

يجول الأطفال على المنازل مرتدين الأزياء التراثية لجمع الحلويات والهدايا

يجول الأطفال على المنازل مرتدين الأزياء التراثية لجمع الحلويات والهدايا

يجول الأطفال على المنازل مرتدين الأزياء التراثية لجمع الحلويات والهدايا

يجول الأطفال على المنازل مرتدين الأزياء التراثية لجمع الحلويات والهدايا

يجول الأطفال على المنازل مرتدين الأزياء التراثية لجمع الحلويات والهدايا

وفق “أخبار 24”.

“يوم قريص”.. كرنفال أطفال الباحة لهدايا العيد

جديد المحليات
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