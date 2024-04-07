اتحاد القدم يعلن برنامج “السوبر”

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن برنامج بطولة السوبر التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة 4 أندية.
ويتنافس كل من الهلال والنصر والاتحاد والوحدة على لقب السوبر السعودي في دولة الإمارات، في الفترة من من 8 وحتى 11 من أبريل الجاري.
ويلعب في نصف النهائي الهلال ضد النصر، والاتحاد ضد الوحدة، على أن يتقابل الفائز في كل مباراة إلى النهائي.
وأشار الاتحاد السعودي في برنامج “الأحد” لبطولة السوبر، أن المؤتمر الصحفي لفريق الوحدة سيكون في تمام السابعة والربع مساءً على أن يخوض مرانه الرئيسي على ملعب آل نهيان في تمام الثامنة.وفق “سبورت 24”.
وينطلق المؤتمر الصحفي لنادي الاتحاد في الساعة 7:35 مساءً، ويخوض مرانه على ملعب آل نهيان في التاسعة مساءً.
ويخوض فريق النصر تدريباته في تمام الثامنة والنصف بملعب محمد بن زياد ويسبقه المؤتمر الصحفي بنصف ساعة، أما الهلال فسينطلق المؤتمر الصحفي له في الثامنة والنصف ويخوض مرانه في ملعب محمد بن زايد في الساعة العاشرة.