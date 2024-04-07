3 مواجهات في ختام “الجولة 27” من روشن

الرائد والحزم
ويستضيف فريق الرائد نظيره الحزم في مواجهة يسعى كل منهما خلالها لحصد النقاط الثلاث والظفر بالفوز؛ لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب.
ويتذيل الحزم ترتيب دوري روشن برصيد 16 نقطة، ويتطلع لما ينقذه من الهبوط خلال الجولات المتبقية من عمر المسابقة، بينما يحتل الرائد المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة ويستمر في منطقة الخطورة.
أبها والفتح
ويحل الفتح ضيفًا على أبها، الذي تلقى خسارة ثقيلة بثمانية أهداف في الجولة الماضية على يد النصر، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ولازال موقفه متأزمًا.
وفي المقابل يتطلع الفتح لمواصلة مسلسل انتصاراته بعد التفوق على الاتفاق في الجولة المنصرمة، حيث يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة.وفق “سبورت 24”.
الفيحاء والأخدود
وفي مباراة ثالثة، يستضيف الفيحاء فريق الأخدود، حيث يحتل “البرتقالي” المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة ويأمل في التقدم خطوة في جدول الترتيب، بينما استمر الأخدود مهددًا بالهبوط باحتلاله المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.