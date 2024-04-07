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جديد المحليات > “النيابة”: حمل “الأسلحة” بالمناسبات محظور
07/04/2024   5:32 ص

“النيابة”: حمل “الأسلحة” بالمناسبات محظور

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شددت النيابة العامة، على حظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة أو المناسبات، وذلك تزامناً مع قرب إجازة عيد الفطر المبارك وما يتخللها من ظواهر مخالفة.

ولفتت النيابة إلى أن إطلاق النار في هذه الحالات، يعتبر من أفعال الجرائم الكبيرة التي تستوجب المساءلة الجزائية المشددة والتوقيف، وفقاً لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1 محرم 1442هـ.

وتحظر الجهات الأمنية إطلاق النار في الأماكن العامة والأفراح أو المناسبات؛ وذلك تجنباً للحوادث المتكررة وحرصاً على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين بالمملكة.وفق “أخبار 24”.

“النيابة”: حمل “الأسلحة” بالمناسبات محظور

جديد المحليات
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