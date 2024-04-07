ردا على انتشارها.. “وقاء”: الخنافس لا تضر

أكد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، أنه لا يوجد أي ضرر للخنافس على الإنسان أو الحيوان، وذلك تعليقًا على تداول بعض مقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، عن انتشار حشرات في بعض المناطق.
وأوضح المركز أنه تم رصد انتشار الحشرات في مواقع قليلة مختلفة في عدد من مناطق المملكة، وفي موقع واحد بانتشار كثيف.
وأضافت أن فرق المركز استطلعت المواقع للتأكد من نوع الحشرة وتقييم الوضع، وتبين أنها خنافس نافعة من عائلة صديقة للبيئة، التي تتغذى على العديد من الآفات الحشرية، خاصةً حرشفية الأجنحة مثل الفراشات وأبو دقيقات.
وعزا المركز انتشار هذه الخنافس إلى حالة الفوران التي حدثت لحشرة أبو دقيق الخبازي في العام الماضي، والتي تعتبر آفة زراعية تتغذى عليها الخنافس، وتعيدها إلى مستواها الطبيعي في البيئة.
وأشار إلى أن مكافحة هذه الخنافس قد تسبب آثارًا عكسية ضارة على البيئة، إذ تعد نافعة وتسيطر على الآفات إلى جانب مساهمتها في التوازن البيئي.وفق “أخبار 24”.
وينصح المركز بتخفيض الإضاءة أو إطفائها في مواقع وجودها؛ إذ إنها تنجذب للضوء للبحث عن فرائسها، داعيًا إلى التواصل مع المركز والإبلاغ عن أي ظاهرة ليتم التعامل معها.