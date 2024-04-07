“الشؤون الإسلامية” تحذر من رسائل تحمل شعارها

حذرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من الاستجابة للرسائل الاحتيالية التي لوحظ تداولها وانتشارها في الآونة الأخيرة، وترد لعدد من المستخدمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحمل هوية وشعار الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الرسائل ترد من مصادر مجهولة، مشددة على كافة المستخدمين عدم التجاوب مع الرسائل والروابط المجهولة المصدر.
وأكدت أهمية التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية للتحقق من أي معلومات، حيث يقوم المحتالون بتبني هويات وهمية أو استخدام أساليب احتيالية لخداع الأشخاص واستغلال ثقتهم بهم لغايات احتيالية، وذلك من خلال طلب معلومات شخصية لاستخدامها في أغراض غير قانونية. وفق “أخبار 24”.