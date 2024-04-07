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جديد المحليات > 829 مليون م3 حجم مخزون السدود
07/04/2024   10:22 م

829 مليون م3 حجم مخزون السدود

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع حجم مخزون المياه في بحيرات السدود إلى 829 مليون م3 حتى يوم 25 رمضان الجاري، وهو الأعلى منذ بدء قياس المخزون عام 2010م.

وأوضحت الوزارة أن هذا الارتفاع نتيجة عن الحالة المطرية الربيعية التي أثرت في معظم مناطق المملكة ولمدة 10 أيام متواصلة خلال الفترة من 17 رمضان وحتى 26 رمضان الجاري، وجريان السيول في العديد من أودية المناطق الغربية والجنوبية الغربية والعاصمة الرياض.

وأضافت الوزارة أن بحيرات السدود حصدت 243 مليون م3، كما ارتفع حجم المخزون المائي في بحيرات السدود إلى 829 مليون م3، وهو أعلى حجم مخزون مائي في بحيرات السدود منذ بداية قياس المخزون عام 2010م. وفق “أخبار 24”.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت بحسب تقرير الشبكة الهيدرولوجي وآبار المراقبة السنوي لعام 2023م للوزارة عن متوسط هطول الأمطار في مناطق المملكة المختلفة، في عام 2023م، حيث سجّل مستوىً قياسيًّا بلغ نحو 106 ملم بزيادة كبيرة عن أعلى متوسط تم رصده خلال 2022م والذي بلغ نحو 91 ملم، وما تم رصده خلال 40 عامًا، والمقدر بـ 103ملم.

829 مليون م3 حجم مخزون السدود

جديد المحليات
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