1.4 مليون خدمة دعوية لـ”ضيوف الرحمن” برمضان

كشفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن تقديم 1482718 خدمة دعوية بمختلف اللغات استفاد منها 7705707 مستفيدين من المعتمرين والمصلين والزائرين خلال شهر رمضان الحالي 1445هـ.
ولفتت الأمانة في تقرير لها في ختام الموسم الرمضاني، إلى أن الخدمات الدعوية تمثلت في توجيه وإرشاد المعتمرين والمصلين في مواقع مختلفة في مكة المكرمة، ومساجد الحل والمنطقة المركزية، حيث جرى تكليف الدعاة والمترجمين للرد على أسئلة المعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية في مسجد التنعيم ومسجد الجعرانة ومصليات المنطقة المركزية.
وأضافت أن إجمالي عدد المناشط المقدمة بلغ 3023 منشطاً استفاد منها 272070 مستفيداً، كما تم إلقاء 1937 كلمة وعظية و845 درسًا علميًا في مصليات المنطقة المركزية وبعض مساجد مكة المكرمة استفاد منها 3062982 مستفيدًا.
كما فعّلت الأمانة الشاشات التفاعلية للمكتبة الإلكترونية في مصليات المنطقة المركزية، حيث شهدت تحميل 95450 كتاباً إلكترونياً استفاد منها 381800 مستفيد، وتوزيع 279060 من إصدارات الوزارة المتنوعة، وبثّ 1096200 رسالة توعوية عبر الشاشات الإلكترونية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والهندية والإندونيسية.
وأشارت إلى استفادة أكثر من 335335 متصلاً من الهاتف المجاني للرد الآلي والرد على السائل (8002451000)، من خلال نخبة مختارة بعناية من دعاة الوزارة مع توفر مترجمين بلغات عالمية، حيث قدموا 5159 ساعة عمل، وبلغ عدد المستفيدين من خدمة “الاتصال المرئي” باستخدام أجهزة الآيباد 67860 مستفيداً بإجمالي 1044 ساعة عمل. وفق “أخبار 24”.
وأشاد عدد من المعتمرين الزائرين بجهود الوزارة في توعية وإرشاد ضيوف الرحمن خلال الشهر الكريم، وتوجيههم التوجيه الصحيح وفق ما جاء به الكتاب والسنة النبوية المطهرة، وتوظيف التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى في ظل تطور ورقي هذه المملكة المباركة، سائلين الله أن يجزي قيادة المملكة خير الجزاء لخدمتهم الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة وحكامها وشعبها من كل سوء ومكروه.
جدير بالذكر أن هذه الجهود الدعوية والتوعوية التي تقدمها الوزارة، تهدف إلى تعليم المعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم وترسيخ مقاصد العمرة وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه والتحذير منها، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما، وحرمة دم المسلم وماله وعرضه، والحث على تحقيق معاني الأخوة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال.